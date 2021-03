Jérémy BRUNE

Passioné par l'informatique et les nouvelles technologies, j'ai décidé de m'orienté dans cette branche pour mes études et mon projet professionnel.

Un Bac Pro en Informatique obtenu avec mention, m'a permis de mettre en avant au plus tot ce domaine dans mon parcourt.

Suite à ce diplôme, j'ai décidé de me tourner vers l'Epitech, une école d'informatique en 5ans après le bac, qui avec une pédagogie particulière adapté à l'evolution rapide des technologies nous apprend principalement des méthodes de travail qu'on retrouve au sein des entreprises, notament sur la gestion de projet, le tout basé sur de la programmation en générale. Après un an passé dans cette école, j'ai décidé de me tourner vers un BTS SIO a l'IRIS, formation que je fais en Alternance.



De nature ardente, je me passionne beaucoup pour les choses que j'entreprend, c'est ainsi que depuis 2013 je participe ponctuellement a des chantiers pyrotechniques, qui est un de mes hobbies.



Mes compétences :

Language C

SQL

Windows server 2008

Windows

Linux

Logiciels bureautiques usuels

Xhtml/css

PHP

CMS

Active directory

Batterie

Développement

Programmation

Informatique

C

Internet

HTML

Nouvelles Technologies

CSS

Pyrotechnie

Relations clients