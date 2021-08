Jérémy DHENNIN

Styliste homme diplômé de la Cambre-Mode(s) à Bruxelles en 2004. J'ai travaillé à l’international dans le prêt-à-porter masculin : Jean-Paul Gaultier à Paris, Cacharel et Own à Bruxelles, Guru à Parme…

Je me suis également intéressé à la danse contemporaine en concevant les costumes pour la production "Modify" de la compagnie Zoo.

Actuellement, je travaille chez celio.

Par ailleurs, de 2006 à 2013 j’ai assisté Thierry Boutemy, fleuriste pour la mode et le cinéma (défilé Lanvin, "Marie-Antoinette" de Sofia Coppola, "Potiche" de François Ozon…).



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator