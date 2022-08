Jérémy JACOB

Géologue sédimentaire de formation, je tente de retracer l'évolution passée des systèmes terrestres enregistrée dans différentes archives sédimentaires lacustres. Pour y parvenir, j'utilise des méthodes de chimie organique afin d'identifier et de quantifier les molécules organiques préservées dans ces sédiments.

Les objectifs sont principalement de mieux connaître l'évolution passée du climat, leurs impacts sur les milieux continentaux et leurs relations avec le développement des sociétés humaines.



J'ai ainsi la chance de travailler en interaction avec des historiens, archéologues, chimistes organiciens et isotopistes, géologues ou palynologues de tous pays.



Depuis 2014, je m'intéresse aux matières qui transitent et s'accumulent dans les égouts et à ce qu'elles racontent de la vie des citadins. Je travaille avec des collectivités, opérateurs, spécialistes de santé environnementale, et avec les citoyens.



Mes compétences :

Gestion de projet, management, veille scientifique,

Géochimie organique et isotopique, sédimentologie, climats et paléoclimats.