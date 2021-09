Jérémy PULON

Bonjour,



Récemment diplômé de l'école d'ingénieur ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) de Bidart (64), je recherche actuellement un emplois dans le domaine de l'aéronautique et de l'industrie automobile.



J'ai suivi, au cours de ces trois ans, une formation généraliste basée sur les domaines de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. L'option CGP (Conception Généralisée de Produit) que j'ai choisie en troisième année est orientée vers la mécanique et la gestion de projet. Cette formation me permet d'obtenir, en plus de mon diplôme d’ingénieur, un Master of Science (MSc) "Advanced Technologie Management" de l'université de Wolverhampton en Angleterre.



Avant l'ESTIA, j'ai d'abord obtenu un Baccalauréat Scientifique option Science de l'Ingénieur au Lycée Sud Médoc - La Boétie (33) puis je me suis orienté vers un Institut Universitaire de Technologie (IUT) où j'ai obtenu un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en Génie Mécanique et Productique (GMP) à l'Université de bordeaux I.



Mes compétences :

Gestion de projets

Conception mécanique

PLM

Calcul de structure

Programmation orientée objet

PHP / MYSQL

CAO

Pro-Engineer

Conception

Catia

SolidWorks

Production

Ingénieur

Gestion de projet

Solid Edge

Programmation

Ergonomie