Jerome BERNARD

Consultant en diagnostic économique, financier et social d'entreprise.

Syndex est un cabinet d'expertise comptable, sous statut de SCOP, au service des représentants des salariés.

Depuis plus de 40 ans, Syndex contribue au dialogue social en accompagnant les élus et les représentants du personnel (CE et CHSCT) dans leurs prérogatives. Implanté sur tout le territoire français à travers 17 sites et en Europe à travers 6 filiales, Syndex compte aujourd'hui 450 personnes.

Son champ d'interventions s'est diversifié au fil des années : analyse économique, financière, sociale et stratégique des entreprises, mais aussi santé au travail et conditions de travail, égalité professionnelle, développement durable et responsabilité sociale des entreprises. Tous les membres de Syndex participent depuis l'origine à la prise des décisions et élisent leurs dirigeants.



Mes compétences :

Cooperative

Economie

Économie sociale

Insertion par l'activité économique