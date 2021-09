Jérôme BROCHOT

Après une exprérience au sein de l'entreprise Phictal pendant 6 ans en tant que Délégué Pharmaceutique, j'ai décidé de me lancer à mon compte en tant que franchisé Autocrea en octobre 2011.

A la suite d'une reconversion professionnelle , je prépare une licence de comptabilité DCG auprès de l'école française de comptabilité EFC par correspondance, en parallèle, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'assistant de gestion dans le service financier de l'entreprise Johnson Health Tech France, spécialisée dans la vente d'équipement de matériel de fitness sous la marque MATRIX puis depuis avril 2018, j'occupe un poste de comptable pour la SAS PRUNIER, sous la responsabilité d'un responsable comptable. Je suis en charge de la gestion des caisses, de la comptablité clients et fournisseurs, l'enregistrement des notes de frais, de la déclaration de TVA et de la préparation de situations mensuelles.



Mes compétences :

Publicité

Commercial

Communication

Gestion

Comptabilité