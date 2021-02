Jérôme BROTHIER

Mon objectif :

Contribuer activement à la croissance d'une entreprise en apportant toutes mes compétences et y mettre à profit mon expérience.



Mon parcours :

11 mois Approvisionneur pour Les Galeries Lafayette.

7 ans aux approvisionnements chez CITROËN.

15 ans à la Logistique et Achats chez Disneyland Paris.



Mes compétences :

• Gestion des stocks marchands des magasins selon taux d’écoulement ;

• Répartition du stock par tailles et magasins sur historiques ventes ;

• Négociation, avec services Achats et Gestion, des taux de démarques pour manifestations ;

• Analyse des résultats des manifestations (Soldes, 3J…) ;

• Définition et optimisation de la gamme de véhicules.

• Elaboration des prévisions annuelles et mensuelles des volumes de ventes et de productions.

• Rotation des stocks afin d'en limiter le coût et l'obsolescence.

• Planification de l’approvisionnement, gestion de stocks et de commandes en tenant compte des contraintes industrielles et de la politique commerciale.

• Mise en place de process et de tableaux de bord.

• Gestion des budgets (forcast).

• Coordination avec les fournisseurs et interface entre les différents services internes et externes.

• Achats de matériaux, matières premières, matériels de stockage et emballage.

• Gestion et planification des interventions internes et externes.

• Encadrement de 2 techniciens logistique, et formation de contrats de qualification.



E Mail : jbrothier@hotmail.fr



