Jerome BURRIEZ

Cadre avec une expérience probante dans les systèmes d'information dans différents secteurs de l'industrie et des services à l'international (Chimie, logistiques, Bâtiment, Télécommunications, IoT, Services).

Réussites dans l'optimisation et le déploiement des processus métier, la transformation des processus métier, l'optimisation des coûts et le redéploiement des organisations.