Jerome DROUARD

Après une formation d'automaticien, je me suis dirigé vers le secteur porteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

J'ai occupé diverses fonctions et responsabilités dans le monde de la production informatique: d'ingénieur de production, de Chargé d'Intégration, de Chef de Projet Technique à Architecte S.I. .



Mon sens de l'adaptation, ma personnalité et mes convictions, ma polyvalence Unix/Windows et Systèmes/Réseaux, mon expérience, ma rigueur et ma vision globale d'un S.I., désireux d'évoluer et de faire évoluer, sont autant d'éléments que je porte et j'apporte dans l'entreprise.



Une maxime lointaine mais intemporelle(qui me sied tout particulièrement), reprise par plusieurs entreprises (SUN, Pirelli,...), mais qui influence et soumet une tendance dans le monde des sciences et de la technologie: "La Puissance n'est rien sans la Maîtrise".



Mes compétences :

Linux

Oracle

SQL

Clustering

UNIX AIX

Réseaux informatiques & sécurité

Solaris

Virtualisation

Gestion de projet

Architecture

VMware

Shell

Flexibilité

Adaptabilité

Gestion de la capacité

Storage Area Network