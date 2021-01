Jérôme HAEGEMAN

Depuis un peu plus de 5 ans, j’œuvre sur des problématiques techniques et parfois fonctionnelles sur SAP, de la conception à la maintenance, sur les modules MM / QM / PP / SD / HR / LE / FI / CO.



Pour le compte de Sopra Group, j’interviens sur différentes missions, au cours desquelles j’ai pu élargir mes compétences ABAP, notamment sur les aspects techniques suivants :

- Interfaces spécifiques et reprise de données LSMW (BAPI, Batch, IDOC)

- Report avancés (ALV Tree, Objet, Hiérarchique, etc.)

- Formulaires Smartforms (Imprimante, Fax, Mail)

- User-Exit, BADI et Enhancement

- Création ou modification d’écrans

- Création ou extension de table de données

- Maintenance de pages BSP

- Création de Workflow spécifiques (QM)

- Optimisation de spécifique



Ces missions m’ont également permis d’acquérir une bonne expérience fonctionnelle du module QM, ainsi que des notions avancées sur MM, SD et HR.



Ma capacité d'adaptation, mon esprit de service ainsi que mon sens de l’analyse m'ont permis de m'intégrer et de mener à bien ces missions, dans diverses secteurs d'activités.