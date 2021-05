Jérôme HIVERT

Ingénieur ICAM diplomé en 2004, je travaille depuis 2005 dans le groupe Zodiac Aerospace ; et plus précisément chez Zodiac Aero Electric (anciennement ECE), sur le site de Niort (79).



J'ai été pendant 9 ans chef de projets industrialisation sur les armoires électriques montées sur avion.

Ces armoires recoivent, gèrent, contrôlent, transforment le courant émis depuis les génératrices pour le distribuer dans l'ensemble de l'avion.

J'ai commencé comme "junior" sur le projet Boeing 787, puis mené le projet Gulfstream 280 ; avant de reprendre coté industrialisation, le plus important projet en développement mené chez Zodiac Aero Electic : l'Airbus 350 jusqu'en décembre 2014.

Je manageais alors fonctionnellement une équipe d'une quinzaine de personnes.



Depuis janvier 2015, j'ai pris la responsabilité du service méthodes de l'Unité Autonome de Production Fabrication comprenant une douzaine de techniciens et programmeurs.

L'UAP Fabrication regroupe l'ensemble des process permettant la réalisation des pièces primaires utilisées dans l'assemblage des armoires électriques : usinage, tolerie, soudure, moulage, traitement de surface, sertissage, montage mécanique...



Du coté de mes loisirs, je suis un passionné d'équitation que je pratique en concours (obstacle et horseball) et de danses latines (salsa, bachata...)

Je pratique également le tennis, la course à pied et l'alpinisme.



Mes compétences :

Apprentissage

Management d'équipe

Adaptabilité

Gestion de projet

Mécanique générale

Câblage

Lean

Amélioration continue