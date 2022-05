Jérôme LOUYS

Passionné d'automobiles et de nouvelles technologies, j'aspire à me spécialiser dans chaque domaine rencontré afin de toujours être à même de proposer les meilleures solutions et alternatives.

En tant que RSG, j'affectionne la diversification des sujets et thèmes à suivre et à optimiser afin contribuer à la satisfaction des équipes.

Mes différentes expériences m'ont permis d'apprendre les multiples facettes de l'automobile au niveau de l'assurance et de l'assistance chez Mondial, de la vente aux professionnels chez Volkswagen, de la location longue durée chez les loueurs Parcours et ALD mais surtout de connaitre toutes les ficelles d'optimisation et de réduction des coûts avec le fleeteur ERCG.



Mes compétences :

Gestion de parcs de véhicules

Location longue durée

VENTE B to B

Suivi de la logistique

Management d'équipe

Financement automobile