Mon parcours m’a toujours amené à accompagner les personnes au niveau commercial, professionnel et personnel. Cette évidence conjuguée à la réalité du marché de l’emploi me pousse à me tourner aujourd’hui vers un secteur d’activité où mes compétences seront un atout



Mes compétences :

Vente

Coaching

Proactivité

Formation

Management

Analyse des besoins

Analyser écouter réfléchir agir

Conseil en management

Conseil commercial

Accueil téléphonique

Accueil des clients