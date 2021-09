Jérôme SEVENO

Je suis actuellement Ingénieur etudes et développement chez EffiTIC depuis janvier 2012.



Après 3 années d'étude statistique et informatique à l'IUT de Vannes (de 2003 à 2006), J'ai repris une formation de chef de projet informatique (option système d'information) en 2009, en parallèle de mon activité, qui s'est achevée en 2011.



Cette formation s'inscrit dans le cursus d'ingénierie informatique du CNAM de Nantes.

Je poursuis aujourd'hui mon parcours en intégrant la 3ème année du cycle Ingénieur informatique en cours du soir.



Compétences :



- Méthode d'analyse : Conception MERISE, Modélisation UML

- Base de données : Conception d'une base de données

- SGBDR : MySQL, SQLserver, SQLite, postgres

- Programmation objet : Principe et sémantique du concept

- Langage de programmation : Java/J2EE, JavaScript, HTML5 / CSS3,

- Scripting : Batch, shell

- base de données : SQL, SQL procédural, HQL

- Framework : Struts, Ibatis, JQuery, YUI,

- Systèmes d'exploitation :

- Outils de gestion :

- Bureautique : Maîtrise des outils courants (traitement de texte, tableur...)

- Langues : Anglais (Bulat niveau II)



Mes compétences :

SQL

Java EE

JQuery

JavaScript

YUI

Modélisation

Conception

Analyse

PhoneGap

Mobilité