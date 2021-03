DESSINATEUR EN CONSTANTE RECHERCHE DE PROGRESSION ET DE NOUVELLE CONNAISSANCE. JE M'INTÉRESSE A TOUS LES LOGICIELS DE DAO ET CAO, AYANT UNE GRANDE CAPACITÉ D'ADAPTATION SUR CES DIVERS LOGICIELS.





Mes compétences :

Autocad

Caneco

Dialux

SEE Electrical

Schemelec

APSAD

Dessinateur sur DAO/CAO

Electricité