Jessica CORNIER (GONY)

Assistante administrative et commerciale avec 10 ans d'expérience



Accueil / Assistanat :

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Gestion des plannings

Traitement des e-mails et courriers

Saisie des comptes-rendus de réunion



Gestion commerciale :

Traitement des commandes jusqu'à la facturation et la livraison.

Traitement des réclamations

Contrôle et mise à jour de base de données clients et tableaux de bords



Comptabilité :

Contrôle et enregistrement de pièces comptables (factures, notes de frais)



Je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise dans laquelle je peux contribuer à son évolution en y apportant mes compétences et toute ma motivation.



Etude portant sur l'éligibilité d'un organisme de

Réindexation base de données AS400

Traitement des litiges et réclamations

Saisie des commandes sur AS400

Envoie des attestations de paiements

Mise à jour du fichier clients