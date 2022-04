Jessica JULY

Assistante de Gestion Administrative et Comptable, j'ai créée une structure de prestations de services aux entreprises permettant de venir en aide aux sociétés qui en ont besoin dans les plus brefs délais sans engagement de durée, ni charges, ni formalités d'embauche sur toutes les activités administratives, commerciales et comptables.

N'hésitez pas à découvrir le site internet :

www.accprestations.jimdo.com

Ou à formuler votre demande par mail :

Acc-prestations@yahoo.fr

Réponse assurée sous 48h



Mes compétences :

Bilan de compétences

Comptabilité