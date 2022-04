Jessica KUZNIAK

Après 7 années d’expérience principalement dans le domaine du Consulting en Environnement, j’ai souhaité approfondir mes compétences en Responsabilité sociale de l’Entreprise (RSE) et en Management de la Qualité, Sécurité et Environnement (QSE). Deux années de formation m’ont permis d’acquérir les compétences et l’expérience nécessaires dans ces domaines. Aujourd’hui, j'occupe un poste aux missions riches, transverses et orientées terrain sur la Santé Sécurité au Travail, la Protection de l’Environnement mais également des missions plus stratégiques (Développement durable, RSE, etc.).



Mes compétences :

Corporate Social Responsibility

ISO 14001

Health and Safety Awareness

Environmental Awareness

Environmental Analysis

ISO 9001

Sustainability reporting

Sustainable Sourcing

EHS Management System