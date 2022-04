Jessica Lemaire, 32 ans dans le Maine-et-Loire.



J'ai pour habitude de toujours persévérer dans la vie, contourner les aléas pour atteindre mes objectifs initiaux.



Je suis organisée, appliquée et impliquée dans les tâches ou les missions qui me sont confiées, avec pour objectif de progresser et ainsi, répondre aux attentes et aux exigences des personnes avec qui et pour qui je travaille.



Mes expériences professionnelles dans les domaines de la communication et du social ont été pour moi l'opportunité de développer des compétences dans les relations humaines, la création, la maîtrise de logiciels de PAO.



Je suis capable de créer un projet de communication : le penser, le recommander, le réaliser, le suivre, le contrôler et l'évaluer pour rendre compte des éventuels dysfonctionnements et améliorer ses performances.



En poste depuis le 12 septembre 2011 à l'association de la Jeune France de Cholet, en tant que chargée de communication et de marketing, j'apprécie de pouvoir exercer mon métier dans un contexte de loisirs sportifs et culturels à des fins de cohésion sociale. Car cet emploi regroupe tous les domaines qui me passionnent (communication - sports - social)



Mes compétences :

Communication

Logos

Rédaction

Motivation

PAO

Organisation

relationnel

presse

média

audiovisuel