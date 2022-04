Jessica LENGLET

Forte d’une expérience de cinq ans dans la coordination en certification et titulaire du diplôme auditeur qualité IRCA, je possède une connaissance approfondie de ce domaine, tant théorique qu’opérationnelle. En effet la coordination des audits et la gestion du processus de certification implique tout d’abord un suivi administratif et logistique (planification, édition des certificats, facturation) ; mais il nécessite aussi une connaissance des normes (notamment en système de management intégré), dans la relecture quotidienne des rapports d’audits et les réponses à apporter aux interrogations des clients dans ce domaine.



Ce poste m’a donc permis de développer mon sens de l’analyse, mon esprit de synthèse mais m’a aussi appris à être polyvalente, efficace et rapide, et à savoir travailler sous pression, notamment en devant parfois planifier des audits dans un délai très courts et assurer la gestion de 600 dossiers dont les Grands Comptes. Par ailleurs, un BTS de Management des Unités Commerciales et une expérience de 2 ans en tant qu’ assistante commerciale m’ont permis de consolider mes connaissances en prospection, réalisation et renouvellement de contrats et négociation. Ayant enfin eu l’occasion d’organiser et gérer les formations auditeurs, ces différentes expériences m’ont permis de connaitre en profondeur les différents métiers de la certification.