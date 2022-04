Jessica LEOST

Pendant plus de 5 ans, j’ai pu acquérir les compétences de chargée de clientèle terrain au sein d’une société d’édition de magazines pour les mairies financés par les espaces publicitaires ainsi que la commercialisation de spots digitaux. J’ai été amenée à collaborer avec diverses entreprises allant de la structure artisanale jusqu’à la PME, en Auvergne. Durant cette expérience, j'ai su développer le contact et le travail en équipe qui était ici indispensable.



Forte d’une expérience de 3 ans en tant que gestionnaire de copropriété je maitrise tant la rédaction de règlement intérieur que la tenue de réunions telles que des assemblées générales, je suis à même d’établir des budgets prévisionnels de fonctionnement et de m’adapter aux doléances multiples des clients. La rédaction de courriers ou de documents internes fait donc intégralement partie de mes compétences.



J’ai de plus, suivi une formation axée sur le secrétariat administratif en ressources humaines et comptabilité.





J’ai le sens du résultat et me passionne pour les missions qui me sont confiées.



J'occupe aujourd'hui un poste de responsable ERP et ai pour mission la mise en place des gammes et nomenclatures des produits en vue de normaliser la gestion des commandes, des stocks, des ordres de fabrication . jai de plus la responsabilité du service des achats , des fournitures et matières premières nécessaires à la production.



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Immobilier

Marketing

Média

Presse

Adobe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ERP Divalto