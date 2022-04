Jessica LONGIN

Responsable veille et community manager au sein de MakeMeReach je joue un rôle de conseil auprès de l'agence et ses clients. Aujourd'hui mes missions se scindent en deux parties : la veille, l'audit et les benchmark d'un côté me permettant d'apporter une analyse qualitative des tendances et des besoins lors de réponses aux appels d'offres et le community management de l'autre pour la définition des stratégies de prise de parole de l'agence et de ses clients.



Issue d'études littéraires et de communication, je me suis tournée vers le digital après y avoir effectué la majorité de mes stages et années d'alternance.



Flexible en termes de secteur je travaille autant pour des clients du domaine de l'automobile, de la cosmétique, du jouet (et autres, le panel étant large) , une compétence acquise grâce à mes années en agence.



Ma grande curiosité me permet de suivre et d'anticiper les tendances et les comportements afin de mieux les utiliser dans la réorientation stratégique.



J'aime découvrir des univers différents du mien et apprendre sans cesse de nouvelles choses.



Mes différentes expériences m'ont aussi permis de développer mon sens critique. A l'inverse j'accepte parfaitement la critique et sais exploiter les retours de mes collaborateurs pour approfondir mon travail.



Mes compétences :

Webmarketing

Web 2.0

Pilotage projets

Analyse stratégique

Marketing digital et multi canal

Community management

Veille