Jessica MACIEJEWSKI

Je m'appelle Jessica, mais me fait également appeler Akiraven.

Je suis titulaire d'un Master Création et Ingénierie Numérique.

J'ai travaillé un peu plus d'un an chez Newcom en gérant le pôle de création graphique. J'ai notamment réalisé des maquettes et des simulations de produits ou encore des photographies de produits ou des évènements.

Il m'arrive également de réaliser des photos et vidéos pour Machines-3D et de les suivre dans leur déplacements.



J'ai récemment intégré POPschool, une formation intensive en développement web et mobile. Cela a été l'occasion pour moi de combler un manque dans ma large palette de compétences et ainsi pouvoir proposer une compétence supplémentaire : L'intégration des maquettes que je réalise.



Attirée par le dessin, j'ai toujours ressenti le besoin de laisser mon imagination s'exprimer pour dessiner. J'ai découvert l'infographie lors d'une formation d'un an et donc le graphisme. C'est ainsi que j'ai trouvé ma voie professionnelle. Je me passionne depuis quelques temps pour la photographie et y passe beaucoup de temps. Je souhaite méler ces trois passions en donnant autant d'importance pour l'une comme pour l'autre. Je manie Photoshop, Illustrator et Indesign avec passion.

Je cultive mon univers, entre réel et imaginaire.



Mes compétences :

Illustrator CS6

Photoshop CS6

Indesign CS6

After Effects CS6

Premiere CS6

