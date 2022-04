Jessica MARTIN LEMOS

Soucieuse du détail et du bien-être de chacun, je suis en charge de la bonne orchestration des séminaires et des missions de La Coentreprise.



J'organise chaque événement de façon à ce que le lieu serve l'objectif : favoriser l'émergence d'idées de toutes les parties prenantes afin de révéler les organisations à elles-mêmes.



Je propose ainsi des sites adaptés à nos ateliers collaboratifs tout en respectant les désirs et besoins de chaque client.



Mes compétences :

Evénementiel

Project planning

Coordination d'événements

Organisation d'évènements

Communication

Event management