Jessica MAYSLIN

Je suis la coordinatrice entre le service commercial et le directeur d'agence. Femme de la situation je trouve des solutions pour satisfaire les clients, jadore transmettre mon savoir faire et être à l'écoute des autres. Je forme l'équipe sédentaire aux bases du métier, réalise des fiches produits, renforce l'équipe itinérante sur les salons... mon quotidien gérer environ 10000 références en b to b sur la france entière avec l'aide de mon équipe. Communication, sérieux, efficacité et dynamisme sont indispensables pour réussir.



Mes compétences :

Organisation

Animation commerciale

Créativité

Esprit d'équipe

Formation

Relations clients