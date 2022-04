Jessica MEZIANE

Après l'obtention de mon BTS AGTL, j'ai décidé d'apprendre davantage sur le milieu du tourisme par le biais d'une Licence Bachelor en management du tourisme.

Cette année m'a permit d'approfondir encore mes connaissances du milieu et d'obtenir une autre expérience professionnelle.

J'ai ainsi eu l'occasion de travailler sur la mise en place d'outils de communication. Ceci étant un plus dans mes autres expériences en accueil, conseil et assistance à la clientèle.

Dernièrement, j'ai confirmé mon goût pour la création et la communication grâce à mon poste au Train des Mouettes.

Je possède également ma carte de Guide Conférencier.

Aujourd'hui, je suis conseillère séjour et guide à l'office de tourisme de Brouage, place forte du 17eme siècle au patrimoine et à l'histoire incomparable.



Mes compétences :

Accueil

Communication

Création

Tourisme