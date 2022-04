Jessica MOREIRA

L'ampleur du défi mondial pour le développement durable est sans précédent. La lutte contre l'extrême pauvreté a fait de grands progrès dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), mais plus de 1 milliard de personnes continuent de vivre dans l'extrême pauvreté. L'inégalité et l'exclusion sociale se creusent au sein de la plupart des pays. Comme on estime que la population mondiale devrait atteindre 9 milliards en 2050 et le PIB mondial à plus de US $ 200 milliards de dollars, le monde a besoin pour relever les défis du développement durable de mettre fin à la pauvreté, à renforcer l'inclusion sociale, et le maintien de la planète, qui doit être soutenue urgence par une bonne gouvernance publique et privée.



Lancé par le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, en Août 2012, le développement de Solutions Network durable (SDSN) mobilise l'expertise scientifique et technique du milieu universitaire, la société civile et le secteur privé à l'appui de problème de développement durable résoudre au niveau local, national et l'échelle mondiale. Nous visons à accélérer l'apprentissage commun et aider à surmonter le cloisonnement des travaux techniques et de la politique par la promotion d'approches intégrées aux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confronté le monde interconnectés. Le SDSN travaille en étroite collaboration avec les organismes des Nations Unies, les institutions financières multilatérales, le secteur privé et la société civile.



L'organisation et la gouvernance du SDSN vise à permettre à un grand nombre de dirigeants de toutes les régions et un ensemble diversifié de milieux à participer à la gestion du réseau tout en assurant en même temps des structures efficaces pour la prise de décision et de responsabilité. Le Leadership Council SDSN agit comme conseil de la SDSN. Un Comité exécutif restreint supervise les questions opérationnelles financières, programmatiques, et d'autres. Douze groupes thématiques impliquant des experts du monde entier mènent des travaux techniques de l'SDSN. Les membres de la SDSN font partie de l'Assemblée SDSN et peuvent participer à SDSNs nationaux ou régionaux. Un comité académique petite traite des questions relatives à l'éducation et la conception des programmes. Le Secrétariat SDSN est hébergé par l'Université de Columbia avec le personnel à Paris, New York, et à New Delhi.



