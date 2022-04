Jessica NOBLE BERLESE

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en agro-alimentaire et de mon Master Recherche en biotechnologie, j'ai choisi d'entrer dans la vie active tout en préparant une thèse de doctorat, à travers une convention CIFRE avec l'Institut Coopératif du Vin et l'INRA.



Mon sujet de recherche porte sur l'identification des bases moléculaires de propriétés technologiques de levures oenologiques et la création d'une nouvelle levure ayant intégré ces propriétés par des techniques de génétique classique.



En parallèle de mes recherches, je m'investis au sein de l'Association des Docteurs et Doctorants de l'Académie de Montpellier.



Mes compétences :

Biotechnologie

Biotechnology

Recherche

Research