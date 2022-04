Jessica TAYLOR

Agée de 24 ans, je suis diplômée de Sciences Po Paris.



J'occupe actuellement un poste d'ingénieur chargée d'études sociétales à EDF au Centre d’Ingénierie hydraulique du Bourget-du-Lac (73) après deux ans au sein de la direction Commerce d'EDF sur le marché des Collectivités territoriales (DMCTS) en tant que chargée de communication et partenariats.



Mes choix découlent de ma volonté de travailler dans un environnement à l'interface entre le secteur public et le secteur privé, dans une entreprise soucieuse de l'intérêt général.



Mes compétences :

Pack office

Lotus notes

Sphinx et base de données

Droit public

Économie

Marketing

Médicosocial

Energie

Communication

Relations publiques

Gestion de projet

Collectivités territoriales

Conseil