Jessica VECHOT

Mes compétences :

Animation de formations

Autonomie

Travail en équipe

Rigueur

Force de proposition

Adaptabilité

Persévérance

Service à la personne

Relationnel

Resistance au stress

Gestion de la relation clientele au telephone et e

Travailler avec différents applicatifs informatiqu

Prioriser les taches/ Gerer les urgences

Organiser et reserver un deplacement

Standard téléphonique/filtrage d'appels

Redaction de correspondances en Francais, anglais

Communiquer oralement en francais, anglais et espa

Creer des supports de formation et autres outils d

Animation de réunions