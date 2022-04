Jessie AUBE

Durant mes quatre ans en tant que conseillère de mode dans le secteur de la chaussure, maroquinerie et du prêt-à-porter, j'ai découvert le métier de visuel merchandiser.



Intégrant en alternance l'année de spécialisation "responsable visuel merchandiser" de NOVANCIA ( Ecole de la Chambre de Commerce et d'Industrie de paris Ile-de-France ) à la rentrée 2013, je recherche un contrat de professionnalisation en tant que visual merchandiser.



Croyant en la complémentarité de ma formation en communication et de mon expérience commerciale de terrain, mes ambitions se tournent vers une enseigne ou une marque où ma créativité, mes connaissances et compétences se prêteront volontiers à l'élaboration de projets et stratégies merchandising.



Mes compétences :

Capacité d'écoute & de communication

RÉACTIVITÉ ADAPTABILITÉ

Commercial

Force de propositions et de solutions

Identité visuelle

Merchandising et points de vente

Créatif

Capacités d'analyse et de synthèse

Bureautique

Contact clients

Communication

PLV THÉATRALISATION