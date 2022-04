Jessie DUVAL

Architecte d’intérieur, designer, diplômée de juin 2012, j'ai appris ma passion et mon métier à l’Académie Charpentier, école parisienne renommée reconnue par le CFAI.

Observatrice et curieuse, je suis passionnée depuis l’enfance par le dessin et possède une signature graphique personnelle.



Ma vision de l’architecture d’intérieur est d’offrir un lieu de vie qui est à l'image du client, autrement dit assembler les idées du client à mon savoir-faire.​

Toujours dans le respect du lieu et de son passé, j'aime mêler histoire et contemporanéité à travers les matériaux, le mobilier et leur mise en lumière dans l'espace.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign

Autocad

Sketchup

Pack Office

Dessin