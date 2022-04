Jessie GENE

Grace à 10 ans d’expérience dans un grand Groupe international, j’ai pu développer des compétences en gestion de projet, gestion opérationnelle des RH (formation, recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), ingénierie pédagogique, communication, management.

Je suis à l’écoute d’opportunités en gestion opérationnelle RH ou de projets RH et ai pour objectif de mettre à profit mon expérience et mes compétences tout en cherchant à continuer à me développer et à apprendre.





Mes compétences :

Training

HR

Project management