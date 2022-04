Jessie MISSILOU

Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans les métiers du service client, j'ai acquis les aptitudes suivantes :



- Autonomie

- Pro-activité

- Management d'équipe

- Gestion de projet

- Aisance relationnelle

- Force de proposition

- Capacité à travailler avec des équipes pluridisciplinaires

- Capacité d’écoute et de pédagogie

- Rigueur, organisation, respect des délais



Passionnée du secteur e-commerce, je m'implique activement dans les missions qui me sont confiées.



Si vous souhaitez en savoir plus à mon sujet, contactez moi, n'hésitez pas.



A très bientôt, ^^