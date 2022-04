Jessika RHINO

Ingénieur qualité, j'ai eu l'opportunité d'exercer au sein de deux entreprises du domaine pharmaceutique. Appliquée et rigoureuse, je suis désireuses de m'investir dans de nouveaux projets en France ou à l'étranger.

Disponible et sachant m'adapter, je suis prête à relever les défis qui me seront proposés lors de ma prochaine mission.



Mes compétences :

Qualité

Assurance Qualité

Agroalimentaire

Iso 14001

Iso 9001

FDA regulatory

Iso 13485

BSI

Iso 22000

Animateur de formation - Assurance Qualité

QSE

Change Control

Bonnes Pratiques de Fabrication