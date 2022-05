Laëtitia TREHET

Après près de quatre ans au sein d'un entreprise du numérique ou j'ai pu exercé lors des missions des compétences polyvalentes (business, communication, product owner, support clientèle), je me suis tourné des projets artistiques et culturels (écriture, rédaction de chroniques, CM et RP en association).



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste de chef de projet digital dans lequel j'utiliserai mes compétences variées pour mener à bien des projets innovants dans le numérique.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Dynamisme

Innovation

Japon

Japonais

Marketing

MBA

E-commerce

Marketing produit

Gestion de projet web

Webmarketing

Stratégie digitale

Agriculture