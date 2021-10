Jessy CHABAL

Polyvalente, organisée et investie.



Je suis à la recherche active d'un emploi dans l'administration et l'organisation d'événements et/ou de spectacles.



Cinéma, Cirque, Musique, Théâtre, Danse, Arts de la rue, Congrès, Séminaires, Salons, etc ; mon ambition est d'accéder à un poste qui me permette de participer aux différentes étapes de mise en place d’un événement afin d’en maîtriser l’organisation et la gestion.



Mes compétences :

Rédaction

Accueil physique et téléphonique

OpenOffice

Adobe Photoshop

Scribus

Social media

Microsoft Office