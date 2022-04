Actuellement guide-interprète et étudiante au Pôle Paris Alternance en MBA Marketing-Tourisme et Hôtellerie, je recherche une entreprise afin d’être initiée au marketing appliqué au tourisme. Le rythme de l’alternance est d’une semaine en cours, deux semaines en entreprise.

En effet, j’ai eu plusieurs expériences dans le domaine culturel et souhaite développer de nouvelles compétences dans le marketing.



Habitante d'une région possédant un riche patrimoine culturel et un gros potentiel touristique, mon objectif professionnel est d’apprendre le métier de chargée de projets.

Tout ceci dans le but de proposer aux touristes, des évènements et prestations que j’aurai préparé, organisé et géré. Par la suite, j’aimerais être chef de produits touristiques afin de devenir en fin de carrière consultante en tourisme.



Je suis polyvalente, réactive, et rigoureuse ; de plus j’apprécie particulièrement le travail en équipe.



Aujourd’hui, selon moi, être formée au sein d'un office du tourisme est une nécessité pour la poursuite de mon parcours professionnel.



