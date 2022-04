Jessy GODART

Bonjour et bienvenue sur mon espace Viadeo.

Titulaire d'un Master de Sciences Economiques et de gestion mention ingénierie et management, j'ai aujourd'hui une expérience de trois ans dans le secteur sanitaire et de cinq ans dans le social.

Actuellement en poste à la Plaine Normande, j'occupe la fonction de gestionnaire budget et finances.

Ce que j'apprécie c'est la relation humaine, la gestion budgétaire, les projets à mener en transversalité. Associer les compétences et connaissances de chacun dans le cadre de démarches projets ou d'audit des organisations est pour moi primordial pour avancer...



Mes compétences :

Audit

Benchmarck

Analyse

Adaptabilité

Outils bureautiques

Gestion de projet

Travail en équipe