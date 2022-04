Spécialiste du commerce, voici maintenant plus de 8 ans que jexerce dans ce domaine. J'ai eu la chance d'évoluer dans différents formats, boutique, GSS et maintenant hypermarché. Passionné par le commerce en tout genre et surtout de ce mode de travail dicté par les saisons, événements et autre aléas au quotidien.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Stratégie commerciale

Vente