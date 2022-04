Jessy SAÏZ

Actuellement Responsable Plan commerce pour Auchan E-commerce, je suis également intervenante professionnelle pour l'école de commerce SKEMA Business School.



Passionnée par les métiers de la communication et du webmarketing, j'ai pu mettre en place différents leviers stratégiques en:



Communication: web, Stratégie, plan média, relations presse et RP 2.0 (communiqués de presse, dossier presse, déjeuner presse, relance journalistes); organisation événementielle et logistique des salons ; événementiel sportif et événementiel BtoB/interne, création de plaquette, affichage 4X3



Marketing : campagnes mailings et emailings, gestion de la base de données clients, relations clients, routage, reporting, étude de marché, marketing opérationnel, veille technologique et concurrentielle,



Gestion de projet: relation et suivi clients, réalisation de propositions commerciales, gestion et suivi projets, mise à jour et qualification de fichiers, prospection et portefeuille clients



Forte de mes différentes fonctions en évènementiel et en e-commerce, je souhaite partager mon expérience et mes compétences en intervenant dans des écoles de communication, marketing et management. Alors, n'hésitez pas à me solliciter. A bientôt



Mes compétences :

Google Adwords

Marketing

Google analytics

Emailing

Community management

Communication

SEO

SEM

Internet