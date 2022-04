Jessy SIVADIER

Pour des raisons personnelles, je suis aujourd’hui amené à rechercher une opportunité en adéquation avec mes compétences.



Voici mon parcours…



Issu de la vente, je me suis rapidement découvert une nouvelle passion, l’informatique.



Après différentes expériences dans la vente, Attitude FNAC m’a donnée l’opportunité d’évoluer dans le secteur qui me passionne. En effet, après avoir été évalué, formé et intégré.

J’ai pu faire mes preuves sur les machines vendues au grand public notamment pour les marques Sony, HP, Packard Bell, Fujitsu, Asus, Acer, Toshiba, Compaq ou encore Apple. Du conseil à la configuration matériel, logiciel et même méthodes de masterisation.



J’ai ensuite bénéficié de l’opportunité d’exercer en tant que technicien support et micro réseau niveau 2 au siège et sur sites de la société Karavel / Promovacances (leader de la vente de voyages sur internet) ; où je ne travaillais que sur de matériel de la marque Dell, sur poste et server.



Mes expériences sont le reflet de ma passion et de mon envie de continuer à apprendre.





Mes compétences :

Maintenance informatique

Active directory

Informatique

Systèmes et réseaux

Macintosh

SCCM