La Jeune Chambre Economique de Marseille est une association loi 1901 qui fait partie du mouvement Junior Chamber International - JCI. La JCI représente plus de 5000 organisations locales dans plus de 100 pays ! La JCI est représenté à l'ONU, l'UNESCO et au Conseil de l'Europe.



La JCE Marseille est rattachée à la Fédération régionale JCE PACA, et à la Jeune Chambre Economique Française, elle même reconnue d'utilité publique par Décret depuis 1976.



La JCE Marseille est composée de membres de 18 à 40 ans, d'horizons socio-professionnels différents. Notre dénominateur commun = > Se retrouver autour de valeurs fortes et les mettre en avant à travers nos actions : Solidarité, paix, humanisme, esprit d'entreprendre,... au bénéfice économique et communautaire de notre territoire.



Les membres réalisent des actions et ainsi proposent des nouveaux axes de développement sur 5 thèmes prioritaires :

- Agir pour l'emploi

- Protéger la planète

- Développer l'économie

- Etre solidaire

- Aménager le territoire



Tu as moins de 40 ans et tu veux participer à des actions citoyennes ? Tu veux développer des nouvelles compétences par l'action ? Tu veux rejoindre le 1er mouvement mondial de jeunes citoyens actifs ?



Rejoins nous ! Nous organisons régulièrement des Afterworks / Soirées découvertes pour présenter la JCE Marseille, les actions et échanger avec les membres.



Demande d'informations et prochaines dates à contact@jcemarseille.org



A très vite !



Mes compétences :

Gestion de projets citoyens

Agir pour l'emploi

Aménager le territoire

Préserver la planète

Etre solidaire

Développer l'économie

Leadership & engagement citoyen

Formation & développement de compétences

Développement durable