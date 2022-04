Jevin PILLAY

Bonjour,



Après avoir suivi une formation de juriste en droit international et européen conforté par des études en Géopolitiques et Relation Internationale en France, j'ai poursuivi ma carriere au sein du Ministere des Affaires Etrangeres, Integration Regional et Commerce International de la Republique de Maurice.



Depuis le mois d'aout 2011, je suis en poste au sein du Haut Commissariat de la Republique de Maurice (Ambassade) a New Delhi, Inde.



Il est vrai que je ne verifie pas mon profile quotidiennement mais sachez que je suis toujours très intéressé par les échanges.



Mes compétences :

Chargé de mission

International

Juriste

Diplomatie

Droit européen

Sciences politiques

Droit

Collectivités territoriales