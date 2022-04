Jf DARBORD

Directeur des Finances, de la Clientèle et du Système d'information de la Fondation Roguet à Clichy depuis le 1er juillet 2014.



Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques, il commence sa carrière en 1979 au ministère de la santé et du travail en tant que responsable de la préparation et du suivi de l’exécution budgétaire de la loi de finances.

Il devient en 1983 secrétaire général du Fonds de solidarité pour les travailleurs privés d’emploi avant d’intégrer en 1992 le ministère des affaires sociales en tant qu’adjoint du contrôleur financier.



Au CASH de Nanterre en 1998, Jean-François DARBORD est directeur adjoint chargé des usagers, des finances et du système d’information. Jusque 2012, il aura notamment contribué à l’élaboration du projet d’établissement, la mise en oeuvre de la T2A et été directeur référent du pôle santé mentale et médecine sociale avant d’être chargé de mission addictologie au centre hospitalier de Versailles.



En 2013 il devient directeur des établissements départementaux A.S.E. des Yvelines puis rejoins la fondation Roguet en 2014.













Mes compétences :

Service public

Finances