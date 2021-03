Jimmy Sylvie DONDON

J'interviens en tant qu'expert technique décisionnel sur des projets réalisés au sein de direction des systèmes d'information. Tout au long de mon parcours professionnel, de part la diversité des domaines fonctionnels et techniques rencontrés, j'ai travaillé sur les diverses phases des projets au travers des compétences ci-dessous :

• Développement et exploitation des flux d'alimentation à partir des données sources

• Collection des nouvelles expressions de besoins des utilisateurs

• Analyse, conception et développement des solutions décisionnelles

• Production de l'ensemble des documentations associées

• Réalisation des recettes fonctionnelles et techniques

• Maintenance évolutive des données et traitements du SID

• Formation des utilisateurs et des collaborateurs aux outils de reporting



Mes compétences :

Business Objects

Oracle

QlickView

Microsoft Office