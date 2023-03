Joanie DALBOIS (ALLART)

A l’écoute et attentive aux besoins des acteurs de chaque projet, je suis force de proposition, d’initiative et de créativité, dans le respect des budgets alloués, tout en sachant gérer priorités, stress et rythme de travail intensif. J’aime coordonner les différents intervenants pour obtenir une prestation réussie et qualitative. Sensible à la notion de service public, la qualité du travail offert et la satisfaction de mon interlocuteur sont pour moi essentielles et me motivent tout particulièrement.



Mes compétences :

commerce

marketing

merchandising

Communication

Gestion

Événementiel

Médiation culturelle