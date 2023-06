Jocelyn DALLE

Jeune garçon dynamique de 29 ans, commerçant de métier après avoir travaillé 5 années durant dans une librairie spécialisée. Je cherche aujourd'hui de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs et pouvoir continuer d'évoluer professionnellement.



Réactif, curieux et bienveillant envers le client, je me suis toujours efforcé de répondre du mieux possible aux différentes demandes. Ayant eu à me confronter à quasiment tous les enjeux de gestion quotidienne au sein d’une petite structure, de la réception à la vente, en passant par le rangement, la prise de commande, la communication sur les réseaux sociaux et l’organisation événements ; j’ai su faire preuve de polyvalence et organiser mes journées en adéquation avec la charge de travail, généralement de manière autonome ou grâce à l'encadrement d'une petite équipe de stagiaires. Lors de mon expérience j’ai également eu l’occasion de rencontrer de nombreux auteurs de bandes dessinées et me forger un réseau d’artistes prêts à se déplacer afin de présenter et vendre leur travail.



Mes compétences :

Informatique

Jeux vidéo

Vendeur

Video

Librairie

Organisation d'évènements

Animation des ventes

Manutention

Vente

Négociation

Management

Communication

Jeu vidéo