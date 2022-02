Jocelyne AJCHENBAUM

Responsable de formation au Rectorat de Paris jusqu'en mars 2014.

J'ai fondé ACoForMe qui couvre trois champs d'activités :

- l'ingénierie de formation (analyse de la demande, élaboration et mise en oeuvre de dispositifs de formation)

- le coaching ou accompagnement personnalisé, pour des professionnels en transition et recherche d'emploi, ou pour des professionnels en position de cadre (pilotage de service, management d'équipes)

- la médiation de conflit.

Je suis actuellement présidente d'ACoForMe et je développe actuellement mon activité d'accompagnement personnalisé dans le cadre de mobilités professionnelles.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Ingénierie de formation

Médiation

Édition (éditeur et auteur)