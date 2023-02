Joëlle ATHENIUS

Initialement professeur d'anglais, j'ai exercé pendant 10 ans des fonctions commerciales dans le domaine de la gestion industrielle (ERP/PDM/PLM) de 86 à 96.

Toujours pour le secteur industriel, j'ai commercialisé pendant 4 ans les technologies Oracle au sein de la société éponyme.

Depuis 2001 j'ai occupé le poste de gestionnaire de compte dans la division d'infogérance de Capgemini et depuis 2007 le poste de Directeur de Projets de Transformation intégrant une forte orientation "ITIL".

Depuis Janvier 2009, j'exerce le rôle de support à la vente et de marketing produit, synthèse de mes connaissance du métier de l'infogérance, de l'organisation et des méthodes de travail de l'entité dans laquelle j'exerce et des attentes du marché.



Mes compétences :

Infogérance

Business development